Токаев провел переговоры с председателем КНР

Как отмечается на сайте Акорды, на встрече, которая прошла в атмосфере дружбы и взаимного доверия, лидеры обсудили широкий спектр вопросов всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств обменялись мнениями по международной ситуации.

Приветствуя китайского лидера, Касым-Жомарт Токаев отметил великолепную организацию церемонии открытия зимней Олимпиады.

Олимпийские игры в Пекине проходят в ответственный момент для всего человечества. Они посылают мощный сигнал к обновлению и преодолению вызовов пандемии. Именно поэтому я с удовольствием принял ваше любезное приглашение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за твердую дружественную поддержку его усилий по стабилизации обстановки в стране, а также готовность оказать РК необходимую помощь и содействие в строительстве Нового Казахстана.

Кроме того, глава государства дал высокую оценку успехам Китая в развитии экономики под умелым руководством Си Цзиньпина.

Говоря о развитии казахско-китайских отношений за 30 лет со дня установления дипломатических отношений, президент отметил, что обе страны совместными усилиями выстроили крепкий фундамент подлинно стратегического партнерства во всех сферах. По его мнению, это сотрудничество является вечным, всесторонним и неподвластно политической конъюнктуре.

Лидер Казахстана заявил, что сегодняшние переговоры дают хорошую возможность заявить о совместной нацеленности на переход к качественно новому этапу в истории двусторонних отношений.

Подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан в сентябре текущего года.

Как убежден Касым-Жомарт Токаев, визит председателя КНР придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.

Особый акцент в ходе переговоров был сделан на совместные усилия по наращиванию торгово-экономических связей. Президент отметил, что несмотря на пандемию двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 15,2 %, составив 18,2 млрд долларов. На долю нашей страны приходится половина общей торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетной задачу по дальнейшей реализации инициативы «Пояса и Пути». Глава государства подтвердил заинтересованность нашей страны в сотрудничестве в сферах цифровых технологий, транспорта и логистики.

В ходе переговоров также были затронуты перспективы укрепления взаимодействия в области туризма и культурно-гуманитарных связей, в том числе вопрос открытия китайского культурного центра в Казахстане.

Председатель КНР поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку принципа «одного Китая», выразив настрой на дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин подчеркнул, что данная встреча открывает новое золотое 30-летие отношений между Казахстаном и КНР.

Председатель КНР отметил успешное сотрудничество по реализации инициативы «Пояса и Пути» за девятилетний период. Он также акцентировал внимание на перспективах взаимодействия в сельском хозяйстве, зеленой энергетике, в сферах искусственного интеллекта, финансов и электронной торговли.

Лидер Китая высказал мнение, что под мудрым и сильным руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан построит мощное и процветающее государство. Он высоко оценил деятельность СВМДА и его инициативы по обеспечению региональной безопасности.

В завершение Си Цзиньпин принял приглашение президента посетить Казахстан, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страну предстоящей осенью.

Он также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Касым-Жомартом Токаевым.