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13:06 05.02.2022

В центре Алматы обнаружен арсенал оружия

найдено служебной собакой Фото: пресс-служба ДП Алматы
По информации Департамента полиции Алматы, схрон найден в эпицентре массовых беспорядков, которые произошли в начале января, передает Zakon.kz.

Пресс-службой ведомства опубликовано видео, как тайник с оружием удалось обнаружить с помощью служебной собаки.

В ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около Государственного Музея, в микрорайоне «Самал», обнаружен схрон арсенала. Из, так называемого, тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра – 19 штук, 7.62 калибра – 7 штук, 5.45 калибра – 4 штуки. Принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев
Оксана Житникова
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