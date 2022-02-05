13:06 05.02.2022
В центре Алматы обнаружен арсенал оружия
Фото: пресс-служба ДП Алматы
По информации Департамента полиции Алматы, схрон найден в эпицентре массовых беспорядков, которые произошли в начале января, передает Zakon.kz.
Пресс-службой ведомства опубликовано видео, как тайник с оружием удалось обнаружить с помощью служебной собаки.
В ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около Государственного Музея, в микрорайоне «Самал», обнаружен схрон арсенала. Из, так называемого, тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра – 19 штук, 7.62 калибра – 7 штук, 5.45 калибра – 4 штуки. Принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев