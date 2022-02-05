За взятку задержан замначальника УП Уральска

Как уточники в пресс-службе МВД, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 366 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС.

МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемые полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается. Начальник ДСБ МВД Арман Саданов