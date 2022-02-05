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Законодательство РК
13:13 05.02.2022

За взятку задержан замначальника УП Уральска

Задержан Эдик Булатов, ЗКО Фото: Zakon.kz
Заместителя начальника Управления полиции Уральска Эдика Булатова задержали по подозрению в получении взятки в 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как уточники в пресс-службе МВД, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 366 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС.

МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемые полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается. Начальник ДСБ МВД Арман Саданов
Константин Вноровский
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