13:13 05.02.2022
За взятку задержан замначальника УП Уральска
Фото: Zakon.kz
Заместителя начальника Управления полиции Уральска Эдика Булатова задержали по подозрению в получении взятки в 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Как уточники в пресс-службе МВД, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 366 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС.
МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемые полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается. Начальник ДСБ МВД Арман Саданов