Ночная погоня полицейских за пьяным угонщиком в Нур-Султане попала на видео

По информации пресс-службы ДП Нур-Султана, в ночное время при проведении ОПМ «Правопорядок» патрульные полицейские для проверки документов попытались остановить автомашину марки ВАЗ-2115. Водитель требование стражей правопорядка проигнорировал и продолжил движение. Добавив скорости, мужчина попытался скрыться от погони, однако на выезде из города, недалеко от поселка Косшы, сотрудники блокировали автомобиль.

Водитель повел себя неадекватно: заблокировал двери авто и не подчинялся законным требованиям полицейских.

Установлено, что по проспекту Абылай хана мужчина обнаружил незакрытый автомобиль. Забравшись в салон и взломав замок зажигания, он угнал машину. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Согласно медицинскому освидетельствованию, угонщик управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.