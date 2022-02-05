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14:19 05.02.2022

Ночная погоня полицейских за пьяным угонщиком в Нур-Султане попала на видео

полиция Фото: Zakon.kz
Нетрезвый угонщик автомобиля устроил погоню со столичными полицейскими, которые предотвратили преступление, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Нур-Султана, в ночное время при проведении ОПМ «Правопорядок» патрульные полицейские для проверки документов попытались остановить автомашину марки ВАЗ-2115. Водитель требование стражей правопорядка проигнорировал и продолжил движение. Добавив скорости, мужчина попытался скрыться от погони, однако на выезде из города, недалеко от поселка Косшы, сотрудники блокировали автомобиль.

Водитель повел себя неадекватно: заблокировал двери авто и не подчинялся законным требованиям полицейских.

Установлено, что по проспекту Абылай хана мужчина обнаружил незакрытый автомобиль. Забравшись в салон и взломав замок зажигания, он угнал машину. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Согласно медицинскому освидетельствованию, угонщик управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

В настоящее время в отношении подозреваемого по факту угона автомашины проводится досудебное расследование. Также установлено, что в 2015 году он был уже осужден за угон. Согласно ст. 608, ч. 6 КРКоАП водитель арестован на 20 суток за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не имеющим право на управление. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Оксана Житникова
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