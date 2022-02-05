14:34 05.02.2022
Первое золото Олимпиады-2022 завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг
Фото: Instagram/johaugtherese
На зимних Олимпийских играх в Пекине разыгран первый комплект медалей, определялись призеры в лыжных гонках у женщин на 15 км, сообщает Zakon.kz.
Первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в дисциплине скиатлон завоевала представитель Норвегии – Тереза Йохауг. Серебряной медали удостоилась россиянка Наталья Непряева, а на третьем месте расположилась австрийская лыжница Тереза Штадлобер.
Женская сборная Казахстана выступила в составе Надежды Степашкиной, Ксении Шалыгиной, Ангелины Шурыги и Валерии Тюленевой. К сожалению, казахстанские лыжницы оказались вдалеке от призовых мест.
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