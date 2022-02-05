Первое золото Олимпиады-2022 завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг

Первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в дисциплине скиатлон завоевала представитель Норвегии – Тереза Йохауг. Серебряной медали удостоилась россиянка Наталья Непряева, а на третьем месте расположилась австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Женская сборная Казахстана выступила в составе Надежды Степашкиной, Ксении Шалыгиной, Ангелины Шурыги и Валерии Тюленевой. К сожалению, казахстанские лыжницы оказались вдалеке от призовых мест.

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