Казахстанская конькобежка не сумела завоевать олимпийскую медаль

Надежда Морозова бежала во второй паре вместе с американкой Мией Килбург.

Казахстанка показала результат 4:04.97, однако, несмотря на лидирование в первых двух забегах, завоевать медаль не сумела. Ее обошла японка Такаги Михо с результатом 4:01.77.

Отметим, что при этом Надежде удалось побить рекорд Казахстана. Ранее эту дистанцию Людмила Прокашева преодолела за 4:05.01.

Морозовой еще предстоит выступить на других дистанциях на Играх в Пекине. 7 февраля она вместе с Екатериной Айдовой будет представлена на дистанции 1500 метров, а 17-го обе спортсменки примут участие в соревнованиях на дистанции 1 тыс. метров.

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