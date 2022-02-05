Ученые разработали протез сустава, который ускоряет процессы сращивания с костью

Как пишет ТАСС, разработали ноу-хау специалисты ряда институтов, которые входят в консорциум Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ.

Ученые создали искусственный тазобедренный сустав, верхний слой которого состоит из полимерных пленок, которые разрушаются в организме, высвобождая лекарство. Покрытие в разы увеличит антимикробные свойства протеза и обеспечит лучшее сращивание импланта с костью, – пояснили в Платформе НТИ.

Полимерные пленки, покрывающие сустав, похожи на блистерные упаковки для фасовки таблеток. Микроконтейнеры «распечатываются» за счет того, что полимерные пленки сделаны из полимолочной кислоты и других биоразлагаемых веществ, которые разрушаются в организме. Ученые могут «запрограммировать» такую пленку выделять лекарство медленно или, напротив, экстренно высвобождать все содержимое под действием ультразвука. Испытания показали способность покрытия препятствовать появлению нежелательных рубцов в месте пересадки.

Разработчики уже провели первое протезирование с применением импланта. Пациенту с хондросаркомой костей (разновидность рака костей) был установлен протез с пленочным покрытием и антибиотиком внутри. Операция прошла в Московском научно-практическом центре опухолей костей, мягких тканей и кожи (ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»), – добавили в Платформе НТИ.

Отмечается, что высокая плотность и простой способ загрузки пленок позволяет подобрать индивидуальное лечение каждому пациенту.