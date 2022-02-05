17:44 05.02.2022
Тела двух мужчин найдены подо льдом на озере Балхаш
Фото: pixabay
Двое жителей села Куйган Балхашского района выехали на мотоцикле в сторону села Шыганак Жамбылской области и потерялись, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, последний раз мужчины 37 и 35 лет выходили на связь 3 февраля. Один из них сообщил супруге о том, что они заблудились.
На следующий день их тела были найдены жителями села Куйган в 25 км от села Балатопар на озере Балхаш (в замерзшем состоянии), мотоцикл обнаружен на дне озера.
Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сообщается, что толщина льда на озере в данное время три-пять сантиметров.
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать меры предосторожности и не выходить на неокрепший, тонкий лед.