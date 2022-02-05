Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:44 05.02.2022

Тела двух мужчин найдены подо льдом на озере Балхаш

зима Фото: pixabay
Двое жителей села Куйган Балхашского района выехали на мотоцикле в сторону села Шыганак Жамбылской области и потерялись, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, последний раз мужчины 37 и 35 лет выходили на связь 3 февраля. Один из них сообщил супруге о том, что они заблудились.

На следующий день их тела были найдены жителями села Куйган в 25 км от села Балатопар на озере Балхаш (в замерзшем состоянии), мотоцикл обнаружен на дне озера.

Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что толщина льда на озере в данное время три-пять сантиметров.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать меры предосторожности и не выходить на неокрепший, тонкий лед.

Елена Беляева
Алматинская область
МВД: После январских событий развернулась информационная война
04.02.2022
Cборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
04.02.2022
Превышение ПДК оксида углерода и сажи зафиксировали экологи в воздухе Караганды
05.02.2022
В Казахстане продолжает снижаться заболеваемость COVID-19
05.02.2022
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
04.02.2022
Главная Топ LIVE Все