Тела двух мужчин найдены подо льдом на озере Балхаш

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, последний раз мужчины 37 и 35 лет выходили на связь 3 февраля. Один из них сообщил супруге о том, что они заблудились.

На следующий день их тела были найдены жителями села Куйган в 25 км от села Балатопар на озере Балхаш (в замерзшем состоянии), мотоцикл обнаружен на дне озера.

Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что толщина льда на озере в данное время три-пять сантиметров.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать меры предосторожности и не выходить на неокрепший, тонкий лед.