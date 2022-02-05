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19:06 05.02.2022

Умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

режиссер Фото: film.ru
Российский режиссер и сценарист Виктор Бутурлин ушел из жизни в возрасте 75 лет, передает Zakon.kz.
Дебютировал на «Ленфильме» Виктор Иванович яркой музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты...» по сценарию Виктора Мережко, которого не стало несколько дней назад. Фильм Виктора Бутурлина «Садовник» и «Торможение в небесах» не раз были отмечены призами фестивалей и вниманием зрителей. По телевидению с успехом идут его сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер». Среди последних работ режиссера – документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне. Киностудия «Ленфильм»

Отмечается, что коллеги Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником.

Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени прощания будет сообщено позднее, – резюмируется в сообщении.

Бутурлин известен зрителям по таким работам, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Смутное время», «Содержанка», «Дилер» и многие другие.

Елена Беляева
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