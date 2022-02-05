20:31 05.02.2022
Казахстанская команда по шорт-треку заняла шестое место в Пекине
Фото: Пресс-служба НОК
В Китае состоялись забеги в смешанной эстафете по шорт-треку. Казахстанские спортсмены выступили в финале В, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Яна Хан, Ольга Тихонова, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми (2:44:15), уступив команде из Нидерландов.
В итоговом протоколе наша команда расположилась на шестом месте.
Отмечается, что казахстанцы в полуфинале стали третьими в своем забеге (2:42.575) и не смогли пробиться в финал А, где разыгрываются олимпийские медали.
В заключительном забеге Адиль Галиахметов заменил Абзала Ажгалиева, который участвовал во всех предыдущих стартах смешанной эстафеты.
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