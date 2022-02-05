Казахстанская команда по шорт-треку заняла шестое место в Пекине

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Яна Хан, Ольга Тихонова, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми (2:44:15), уступив команде из Нидерландов.

В итоговом протоколе наша команда расположилась на шестом месте.

Отмечается, что казахстанцы в полуфинале стали третьими в своем забеге (2:42.575) и не смогли пробиться в финал А, где разыгрываются олимпийские медали.

В заключительном забеге Адиль Галиахметов заменил Абзала Ажгалиева, который участвовал во всех предыдущих стартах смешанной эстафеты.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch – новым игрокам +300% к депозиту.