21:01 05.02.2022
Пять рабочих погибли на угольной шахте в Пакистане
Фото: pixabay
В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана в угольной шахте произошел взрыв, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, в результате ЧП еще пятеро пострадали.
В региональном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий отметили, что причиной произошедшего стало скопление метана. Местные власти закрыли шахту после инцидента для проведения расследования обстоятельств случившегося.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.