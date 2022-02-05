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21:01 05.02.2022

Пять рабочих погибли на угольной шахте в Пакистане

уголь Фото: pixabay
В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана в угольной шахте произошел взрыв, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, в результате ЧП еще пятеро пострадали.

В региональном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий отметили, что причиной произошедшего стало скопление метана. Местные власти закрыли шахту после инцидента для проведения расследования обстоятельств случившегося.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Елена Беляева
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