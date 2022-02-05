Пять рабочих погибли на угольной шахте в Пакистане

Как сообщает ТАСС, в результате ЧП еще пятеро пострадали.

В региональном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий отметили, что причиной произошедшего стало скопление метана. Местные власти закрыли шахту после инцидента для проведения расследования обстоятельств случившегося.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.