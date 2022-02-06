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00:38 06.02.2022

Душ улучшает кровообращение - врач

вода Фото: pixabay
Врач-фармацевт Хуссейн Абдех утверждает, что принятие душа может в определенных случаях принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы, передает Zakon.kz.

По словам медика, пишет rg.ru, именно прохладный душ улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате у человека может снизиться кровяное давление, а также улучшиться проходимость артерий, закупоренных из-за последствий высокого уровня холестерина.

Действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии. Хуссейн Абдех

Отмечается, что прохладный душ может помочь снизить уровень вредного жира в организме, заставляя тело использовать его для обогрева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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