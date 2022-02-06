Медики назвали обманчивый симптом при «омикроне»

Как рассказали специалисты из ZOE COVID Study, пациенты принимают эти симптомы за признаки заражения «омикрон-штаммом».

Такая тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

При этом, как подчеркнули врачи, проблемы с ЖКТ действительно наблюдаются у некоторых пациентов при омикрон-штамме. Однако они выразили предположение, что прирост сообщений о подобных симптомах связан не с особенностями нового штамма, а с ошибками людей, которые принимают их за проявление коронавируса.

В публикации специалисты дали несколько простых советов, которые помогут избежать кишечных инфекций: так, по их словам, следует мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания.