Автомобиль сбил четырех человек на акции протеста в Канаде

В людей, собравшихся перед зданием законодательного собрания региона, въехал белый внедорожник, передает телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.

После этого водитель Jeep Patriot покинул место происшествия.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан. Мотивы его действий устанавливаются.

At the end of the day yesterday in Winnipeg. A provocateur deliberately ran over a protester with his suv and injured 3 others. He's been apprehended. All Day long the crowd of protesters were peaceful, lots of smiles, hugs and laughter. Let's pray for the injured and the driver. pic.twitter.com/KoJboNTIt5 February 5, 2022

В Канаде в конце января вспыхнули протесты против карантинных ограничений и вакцинации от COVID-19. «Конвой Свободы» начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против чрезмерного влияния правительства во время пандемии.

На фоне массовых протестов канадский премьер-министр Джастин Трюдо с семьей переехал в тайную локацию из-за беспокойства о безопасности.