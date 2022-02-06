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07:13 06.02.2022

Автомобиль сбил четырех человек на акции протеста в Канаде

Внедорожник врезался в толпу Фото: кадр из видео
В канадском Виннипеге в провинции Манитоба четыре человека пострадали после наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений, сообщает Zakon.kz.

В людей, собравшихся перед зданием законодательного собрания региона, въехал белый внедорожник, передает телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.

После этого водитель Jeep Patriot покинул место происшествия.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан. Мотивы его действий устанавливаются.

В Канаде в конце января вспыхнули протесты против карантинных ограничений и вакцинации от COVID-19. «Конвой Свободы» начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против чрезмерного влияния правительства во время пандемии.

На фоне массовых протестов канадский премьер-министр Джастин Трюдо с семьей переехал в тайную локацию из-за беспокойства о безопасности.

Константин Вноровский
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