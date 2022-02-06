4 826 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 февраля 2022 года.

в городе Нур-Султан – 412,

в городе Алматы – 1 273,

в городе Шымкент – 52,

в Акмолинской области –360,

в Актюбинской области – 83,

в Алматинской области – 294,

в Атырауской области – 79,

в ВКО – 188,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 196,

в Карагандинской области – 632,

в Костанайской области – 391,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 22,

в Павлодарской области – 467,

в СКО – 297,

в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 1 270 954 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане за сутки 13 874 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 4 551,

в городе Алматы - 1 486,

в городе Шымкент - 64,

в Акмолинской области - 1 006,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 275,

в Атырауской области - 654,

в ВКО - 400,

в Жамбылской области - 80,

в ЗКО - 28,

в Карагандинской области - 2 971,

в Костанайской области - 752,

в Кызылординской области – 122,

в Мангистауской области - 185,

в Павлодарской области - 616,

в СКО - 546,

в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 1 156 981 человека от COVID-19.