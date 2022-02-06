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08:01 06.02.2022

4 826 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Статистика COVID-19 на 6 февраля Фото: Zakon.kz
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Казахстане за сутки снизилось на 895 человек. Спад заболеваемости продолжается во всех регионах страны. Исключение - город Алматы. Здесь зафиксирован прирост инфицированных. 1 273 против вчерашних 1 182, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 февраля 2022 года.

  • в городе Нур-Султан – 412,

  • в городе Алматы – 1 273,

  • в городе Шымкент – 52,

  • в Акмолинской области –360,

  • в Актюбинской области – 83,

  • в Алматинской области – 294,

  • в Атырауской области – 79,

  • в ВКО – 188,

  • в Жамбылской области – 51,

  • в ЗКО – 196,

  • в Карагандинской области – 632,

  • в Костанайской области – 391,

  • в Кызылординской области – 18,

  • в Мангистауской области – 22,

  • в Павлодарской области – 467,

  • в СКО – 297,

  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 1 270 954 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане за сутки 13 874 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 4 551,

  • в городе Алматы - 1 486,

  • в городе Шымкент - 64,

  • в Акмолинской области - 1 006,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 275,

  • в Атырауской области - 654,

  • в ВКО - 400,

  • в Жамбылской области - 80,

  • в ЗКО - 28,

  • в Карагандинской области - 2 971,

  • в Костанайской области - 752,

  • в Кызылординской области – 122,

  • в Мангистауской области - 185,

  • в Павлодарской области - 616,

  • в СКО - 546,

  • в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 1 156 981 человека от COVID-19.

Константин Вноровский
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