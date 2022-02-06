4 826 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 февраля 2022 года.
в городе Нур-Султан – 412,
в городе Алматы – 1 273,
в городе Шымкент – 52,
в Акмолинской области –360,
в Актюбинской области – 83,
в Алматинской области – 294,
в Атырауской области – 79,
в ВКО – 188,
в Жамбылской области – 51,
в ЗКО – 196,
в Карагандинской области – 632,
в Костанайской области – 391,
в Кызылординской области – 18,
в Мангистауской области – 22,
в Павлодарской области – 467,
в СКО – 297,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране подтверждено 1 270 954 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане за сутки 13 874 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 4 551,
в городе Алматы - 1 486,
в городе Шымкент - 64,
в Акмолинской области - 1 006,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 275,
в Атырауской области - 654,
в ВКО - 400,
в Жамбылской области - 80,
в ЗКО - 28,
в Карагандинской области - 2 971,
в Костанайской области - 752,
в Кызылординской области – 122,
в Мангистауской области - 185,
в Павлодарской области - 616,
в СКО - 546,
в Туркестанской области - 138.
Всего в стране выздоровело 1 156 981 человека от COVID-19.