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08:24 06.02.2022

Рахмонов нокаутом выиграл бой в UFC – победу посвятил жертвам январских событий

Победа нокаутом, Карлстон Харрис Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
На турнире UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (14-0) нокаутировал представителя Гайаны Карлстона Харриса (17-4), сообщает Zakon.kz.

Это третий бой непобежденного казахстанца в Ultimate Fighting Championship (UFC).

Поединок закончился в первом же раунде, несмотря на запланированные три.

Рахмонов пробил Харрису ногой с разворота. Нокдаун. Послу чего казахстанец добил соперника, когда тот упал.

Для Рахмонова это третья победа в UFC в трех боях. Ранее «Номад» одержал две победы над бразильскими файтерами Алексом Оливейрой и Мишелем Празерисом. И 15-я победа из 15 поединков в профи. Для Харриса это поражение стало первым в UFC и пятое в карьере при 17 победах. Всего это его второе досрочное поражение в карьере.

Это был первый бой Рахмонова в главном карде турнира UFC.

После боя казахстанец заявил, что посвящает свою победу жертвам январских событий в Казахстане.

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Константин Вноровский
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