Рахмонов нокаутом выиграл бой в UFC – победу посвятил жертвам январских событий

Это третий бой непобежденного казахстанца в Ultimate Fighting Championship (UFC).

Поединок закончился в первом же раунде, несмотря на запланированные три.

Рахмонов пробил Харрису ногой с разворота. Нокдаун. Послу чего казахстанец добил соперника, когда тот упал.

Для Рахмонова это третья победа в UFC в трех боях. Ранее «Номад» одержал две победы над бразильскими файтерами Алексом Оливейрой и Мишелем Празерисом. И 15-я победа из 15 поединков в профи. Для Харриса это поражение стало первым в UFC и пятое в карьере при 17 победах. Всего это его второе досрочное поражение в карьере.

Это был первый бой Рахмонова в главном карде турнира UFC.

После боя казахстанец заявил, что посвящает свою победу жертвам январских событий в Казахстане.

🇰🇿 Shavkat Rakhmonov 🇰🇿 noquea con contundencia a Carlston Harris en el primer round💥 #UFCVegas47 pic.twitter.com/JWsi0mC8Lb February 6, 2022

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