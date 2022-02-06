В Алматы задержан Ермек Нарымбаев

В сообщении прокуратуры города Алматы говорится, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками ДП на транспорте в Международном аэропорту города Алматы. Блогер был ранее осужден, выехал за границу и находился в розыске.

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Приговором суда Нарымбаев Е.Е. осужден по статье 174 УК РК («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») с применением меры наказания в виде лишения свободы. Сообщение прокуратуры города Алматы

В целях исполнения приговора суда Ермек Нарымбаев водворен в следственный изолятор.