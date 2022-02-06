10:03 06.02.2022
19 казахстанцев скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
Фото: Zakon.kz
19 человек умерли от коронавирусной пневмонии за прошедшие сутки в Казахстане. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 101 815 человек (100 617 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 9 754 пациента,
на амбулаторном уровне – 92 061.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 425 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 158,
на аппарате ИВЛ – 95.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19