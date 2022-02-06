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10:03 06.02.2022

19 казахстанцев скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

Смертность в Казахстане, COVID-19 Фото: Zakon.kz
19 человек умерли от коронавирусной пневмонии за прошедшие сутки в Казахстане. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 101 815 человек (100 617 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них:

  • в стационарах находятся 9 754 пациента,

  • на амбулаторном уровне – 92 061.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 425 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 158,

  • на аппарате ИВЛ – 95.

19 казахстанцев, 6 февраля 2022 года

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Константин Вноровский
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