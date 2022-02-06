19 казахстанцев скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 101 815 человек (100 617 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 9 754 пациента,

на амбулаторном уровне – 92 061.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 425 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 158,

на аппарате ИВЛ – 95.