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10:58 06.02.2022

Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

Пожелал здоровья Эрдогану Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления своем турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заразившихся  коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства написал в Twitter.

Накануне Эрдоган сообщил, что у него и его супруги положительный тест на коронавирус. Это «омикрон» и болезнь протекает в легкой форме.

Константин Вноровский
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