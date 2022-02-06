Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

Об этом глава государства написал в Twitter.

Желаю скорейшего выздоровления от вируса Омикрон Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану и его супруге. February 6, 2022

Накануне Эрдоган сообщил, что у него и его супруги положительный тест на коронавирус. Это «омикрон» и болезнь протекает в легкой форме.