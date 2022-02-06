10:58 06.02.2022
Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления своем турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заразившихся коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
Об этом глава государства написал в Twitter.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 6, 2022
Желаю скорейшего выздоровления от вируса Омикрон Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану и его супруге.
Накануне Эрдоган сообщил, что у него и его супруги положительный тест на коронавирус. Это «омикрон» и болезнь протекает в легкой форме.