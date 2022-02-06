Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Коньяк вреден из-за высокой калорийности, а пиво – из-за повышенной нагрузки на почки. Алкогольные коктейли и игристые вина – из-за высокой концентрации сахара, перечислил врач.

Наименее вредным спиртным напитком эксперт назвал вино. Однако он предупредил, что его также следует употреблять в небольшом количестве.

Частое употребление алкогольных коктейлей может привести к метаболическим расстройствам из-за содержания большого количества сахара.

Употребление большого количества водки приводит к интоксикации организма, отравлению, нарушению функции сердца, печени, почек и т. д., пояснил эксперт. А частое употребление шампанского ведет к нарушениям функции печени и поджелудочной железы, добавил медик.