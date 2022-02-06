Олимпиада-2022: Расписание выступлений казахстанцев 6 февраля

Расписание стартов представляет Olympic.kz.

Расписание на 6 февраля (время Нур-Султана)

Вид спорта: Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины

Кто: Виталий Пухкало, Евгений Величко

Начало: 13:00

Вид спорта: Фристайл-могул. Женщины

Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Начало: 16:00 (вторая квалификация); 17:30 (первый финал); 18:05 (второй финал); 18:40 (третий финал)

Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины

Кто: Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Начало: 17:00 (первый раунд); 18:00 (финал)

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