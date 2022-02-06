12:32 06.02.2022
Олимпиада-2022: Расписание выступлений казахстанцев 6 февраля
Фото: Instagram/olympics
6 февраля на Олимпийских играх-2022 очередной соревновательный день. Наши спортсмены поборются за награды в лыжных гонках, фристайл-могуле и прыжках на лыжах с трамплина, сообщает Zakon.kz.
Расписание стартов представляет Olympic.kz.
Расписание на 6 февраля (время Нур-Султана)
Вид спорта: Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины
Кто: Виталий Пухкало, Евгений Величко
Начало: 13:00
Вид спорта: Фристайл-могул. Женщины
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
Начало: 16:00 (вторая квалификация); 17:30 (первый финал); 18:05 (второй финал); 18:40 (третий финал)
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины
Кто: Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Начало: 17:00 (первый раунд); 18:00 (финал)
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