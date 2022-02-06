10 лет за 10 дней – биолог рассказал, как стареет организм при коронавирусе

В интервью «радио Sputnik» он рассказал, насколько обратимо ускоренное старение, вызванное коронавирусом.

По словам специалиста, при этом заболевании организм человека за десять дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет. Он подчеркнул, что по этой причине COVID-19 опасен для пожилых людей.

Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение. Молекулярный биолог Максим Скулачев

Ученый отметил, что при помощи врачей организм человека может вернуться к своему биологическому возрасту. Это происходит после перенесенного коронавируса и постковидного синдрома. По словам Скулачева, у привитых людей процесс ускоренного старения выражен меньше, потому что они переносят болезнь в менее тяжелой форме.