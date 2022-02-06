Александр Большунов принес первое «золото» Олимпиады-2022 для России

Прославленный российский спортсмен был лучшим в мужском скиатлоне на 30 км, финишировав первым на конечной отметке, с огромным преимуществом от своих главных соперников – представителей Норвегии.

Большой сюрприз преподнес другой россиянин – Денис Спицов, который, несмотря на падение на заключительных отрезках гонки, завоевал серебряную медаль.

На третью строчку пьедестала почета поднялся финский лыжник Иво Нисканен. Главный фаворит старта, норвежец Йоханнес Клебо, остался за чертой списка лучших.

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