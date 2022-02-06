15:37 06.02.2022
Врач рассказал, каких продуктов стоит избегать при заражении «омикрон-штаммом»
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Употребление фастфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей задерживает выздоровление при заболевании штаммом «Омикрон», сообщает Zakon.kz.
С таким заявлением выступил кандидат медицинских наук, семейный врач и руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet Сергей Чудаков. В интервью РИА Новости он отметил, что ягоды, зелень и свежие овощи способствуют быстрому завершению болезни.
Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные сладости (конфеты, пирожные, торты).Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков
Он отметил, что продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, между тем как на самом деле они дают провоспалительный эффект, а также вызывают инсулинорезистентность.
Также стоит избегать жареного мяса — его лучше тушить или варить. В качестве профилактики можно употреблять лук и чеснок. Но их должно быть небольшое количество. Лучше всего курсами по три дня с недельным перерывом. Иначе есть риск уничтожить микрофлору кишечника.
Молочные продукты для многих людей – провокаторы хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, лучше отдать предпочтение кисломолочным, отметил специалист. Овсянка, если питаться ею каждый день, тоже может быть провоспалительным продуктом, поэтому желательно чередовать ее с гречкой, рисом (наиболее нейтрально действующий злак), перловкой. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов. Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков