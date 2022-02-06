Врач рассказал, каких продуктов стоит избегать при заражении «омикрон-штаммом»

С таким заявлением выступил кандидат медицинских наук, семейный врач и руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet Сергей Чудаков. В интервью РИА Новости он отметил, что ягоды, зелень и свежие овощи способствуют быстрому завершению болезни.

Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные сладости (конфеты, пирожные, торты). Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков

Он отметил, что продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, между тем как на самом деле они дают провоспалительный эффект, а также вызывают инсулинорезистентность.

Также стоит избегать жареного мяса — его лучше тушить или варить. В качестве профилактики можно употреблять лук и чеснок. Но их должно быть небольшое количество. Лучше всего курсами по три дня с недельным перерывом. Иначе есть риск уничтожить микрофлору кишечника.