Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:37 06.02.2022

Врач рассказал, каких продуктов стоит избегать при заражении «омикрон-штаммом»

Врач, избегать продуктов при омикроне Фото: pixabay
Употребление фастфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей задерживает выздоровление при заболевании штаммом «Омикрон», сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил кандидат медицинских наук, семейный врач и руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet Сергей Чудаков. В интервью РИА Новости он отметил, что ягоды, зелень и свежие овощи способствуют быстрому завершению болезни.

Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные сладости (конфеты, пирожные, торты).Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков

Он отметил, что продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, между тем как на самом деле они дают провоспалительный эффект, а также вызывают инсулинорезистентность.

Также стоит избегать жареного мяса — его лучше тушить или варить. В качестве профилактики можно употреблять лук и чеснок. Но их должно быть небольшое количество. Лучше всего курсами по три дня с недельным перерывом. Иначе есть риск уничтожить микрофлору кишечника.

Молочные продукты для многих людей – провокаторы хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, лучше отдать предпочтение кисломолочным, отметил специалист. Овсянка, если питаться ею каждый день, тоже может быть провоспалительным продуктом, поэтому желательно чередовать ее с гречкой, рисом (наиболее нейтрально действующий злак), перловкой. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов. Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков
Константин Вноровский
Россия COVID-19 Омикрон-штамм
Дмитрий Рейхерд завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине
05.02.2022
Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане
05.02.2022
Токаев выразил соболезнования родным и близким Абдижамила Нурпеисова
05.02.2022
Кардиолог назвала полезные для сосудов продукты
05.02.2022
Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в Пекине
05.02.2022
Главная Топ LIVE Все