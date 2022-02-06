Водитель BMW устроил массовое ДТП в столице и попытался скрыться

Водитель BMW, следуя по проспекту Н. Тлендиева со стороны улицы Баршын, не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

BMW отбросило на проезжавший KIA Rio, затем обе машины выбросило на полосу встречного движения, где KIA Rio столкнулась с «Ладой».

Водитель BMW попытался скрыться, нажал на газ и снова столкнулся с Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия с различными телесными повреждениями в медицинские учреждения были доставлены семь человек, которые после оказания медицинской помощи отпущены домой. По результатам освидетельствования установлено, что водитель автомашины марки BMW находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Пресс-служба ДП города Нур-Султан

Автомобиль правонарушителя водворен на коммунальную стоянку. В настоящее время проводится дознание.