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15:50 06.02.2022

Водитель BMW устроил массовое ДТП в столице и попытался скрыться

Водитель BMW, массовая авария, пытался скрыться Фото: Zakon.kz
Авария произошла 5 февраля в 21:00. В результате ДТП были госпитализированы семь человек, сообщает Zakon.kz.

Водитель BMW, следуя по проспекту Н. Тлендиева со стороны улицы Баршын, не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

BMW отбросило на проезжавший KIA Rio, затем обе машины выбросило на полосу встречного движения, где KIA Rio столкнулась с «Ладой».

Водитель BMW попытался скрыться, нажал на газ и снова столкнулся с Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия с различными телесными повреждениями в медицинские учреждения были доставлены семь человек, которые после оказания медицинской помощи отпущены домой. По результатам освидетельствования установлено, что водитель автомашины марки BMW находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Пресс-служба ДП города Нур-Султан

Автомобиль правонарушителя водворен на коммунальную стоянку. В настоящее время проводится дознание.

Константин Вноровский
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