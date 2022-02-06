Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:55 06.02.2022

Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

могул Фото: Пресс-служба НОК РК
Лидер сборной Казахстана по могулу заняла девятое место во второй квалификации и вышла в финальную часть соревнований, передает Zakon.kz.

Во второй квалификации соревнований по могулу, как и в первой, необходимо было попасть в десятку сильнейших, что давало право на проход в финальную стадию.

Казахстанские спортсменки показали следующие результаты:

  • Олеся Граур – 18-е место;

  • Аяулым Амренова – 12-е место;

  • Юлия Галышева – 9-е место;

  • Анастасия Городко – 11-е место.

Таким образом, в финал прошла только Галышева, а Городко остановилась в шаге от успеха – ей не хватило менее 30 сотых балла. При этом, Анастасия является одной из самых молодых спортсменок на Олимпийских играх в Пекине – казахстанке исполнилось всего лишь 16 лет.

могул

Фото: пресс-служба НОК РК

В первом финале выступят 20 могулисток, во втором – 12, в третьем – шесть, которые и разыграют между собой олимпийские медали.

могул

Фото: пресс-служба НОК РК

Первый финал начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Главный финал, где будут разыграны медали, запланирован на 18:40.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.

Елена Беляева
Пекин-2022 Галышева Юлия
Дмитрий Рейхерд завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине
05.02.2022
Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане
05.02.2022
Токаев выразил соболезнования родным и близким Абдижамила Нурпеисова
05.02.2022
Александр Бублик вышел в финал престижного турнира во Франции
05.02.2022
Умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»
05.02.2022
Главная Топ LIVE Все