Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

Во второй квалификации соревнований по могулу, как и в первой, необходимо было попасть в десятку сильнейших, что давало право на проход в финальную стадию.

Казахстанские спортсменки показали следующие результаты:

Олеся Граур – 18-е место;

Аяулым Амренова – 12-е место;

Юлия Галышева – 9-е место;

Анастасия Городко – 11-е место.

Таким образом, в финал прошла только Галышева, а Городко остановилась в шаге от успеха – ей не хватило менее 30 сотых балла. При этом, Анастасия является одной из самых молодых спортсменок на Олимпийских играх в Пекине – казахстанке исполнилось всего лишь 16 лет.

Фото: пресс-служба НОК РК

В первом финале выступят 20 могулисток, во втором – 12, в третьем – шесть, которые и разыграют между собой олимпийские медали.

Фото: пресс-служба НОК РК

Первый финал начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Главный финал, где будут разыграны медали, запланирован на 18:40.

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