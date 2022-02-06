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18:20 06.02.2022

Елизавета II отмечает 70-летний юбилей со дня вхождения на престол

Королева Великобритании Фото: Instagram/queenelizabethiiuk
Королева Великобритании в честь праздника устроила прием для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, после встречи с гостями королева разрезала торт с эмблемой платинового юбилея. Отмечается, что торт был специально приготовлен по случаю юбилея местным жителем.

Кроме того, Ее Величество получила цветы, которые были частью ее букета на коронации. Особенно СМИ отметили ландыши.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца – короля Георга Шестого. Елизавета Вторая, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.

Елена Беляева
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