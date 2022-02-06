Елизавета II отмечает 70-летний юбилей со дня вхождения на престол

Как пишут РИА Новости, после встречи с гостями королева разрезала торт с эмблемой платинового юбилея. Отмечается, что торт был специально приготовлен по случаю юбилея местным жителем.

Кроме того, Ее Величество получила цветы, которые были частью ее букета на коронации. Особенно СМИ отметили ландыши.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца – короля Георга Шестого. Елизавета Вторая, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.