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18:40 06.02.2022

Юлия Галышева заняла 11 место на Олимпиаде-2022

Фристайл Могул Олимпиада-2022 Фото: Instagram/galysheva_yuka
6 февраля казахстанские болельщики спорта смогли увидеть в деле главную надежду на медали Пекинских Зимних игр - фристайлистку Юлию Галышеву, сообщает Zakon.kz.

Бронзовый призер Олимпийских Игр 2018 года Юлия Галышева с трудом прошла первый квалификационный этап, заняв девятое, предпоследнее, место и попала в финальную десятку.

Первый финал спортсменка из Усть-Каменогорска начала уверенно, и долгое время находилась в лидирующей группе, закончив его на седьмом месте с результатом 74,97 баллов.

Во втором финале Галышева совершила ошибку при прохождении трассы и остановилась на 11 строчке из 12 возможных. Тем самым она выбыла из соревнований за медали, не попав в суперфинал.

Другие наши фристайлистки - Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур не смогли пройти квалификационный этап.

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Куандык Шынасилов
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