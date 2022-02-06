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19:36 06.02.2022

Представляясь родственниками президента Жапарова, кыргызстанцы собирали «дань»

ЕАЭС Фото: primeminister.kz
Кыргызстанцы, называвшие себя родственниками президента Садыра Жапарова и приближенными главы Госкомитета Нацбезопасности Камчыбека Ташиева, задержаны спецслужбами страны, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, задержанные запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызстана и покровительствовали отдельным субъектам – участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе импортерам из государств – членов ЕАЭС.

Возбуждено уголовное дело.

ГКНБ просит граждан быть бдительными, не вестись на действия мошенников, которые представляются различными должностными лицами и требуют денежные средства за решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими действиями недобросовестных лиц рекомендуем обратиться в правоохранительные органы, – прокомментировали в пресс-службе ГКНБ Кыргызстана.
Елена Беляева
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