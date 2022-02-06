Туман, гололед и низовая метель ожидаются в Казахстане

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Актау – гололед.

На юго-востоке, северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области – туман. Ветер юго-западный, на юго-востоке и в центре области порывы 17 м/с. В Актобе ожидается низовая метель.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед.

На севере, юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге, северо-востоке области порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане ожидаются туман, гололед.

В Илейском, Жетысуйском Алатау – туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Киргизский Алатау: местами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с. Таласский Алатау: снег, ночью и утром сильный снег. Временами туман, гололед. Тарбагатай: днем местами низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области – туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, метель. Сутки на севере и в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.