Владимир Смирнов рассказал о трассах в Пекине-2022 и шансах Казахстана на медаль

6 февраля. Олимпийские игры-2022. Лыжный стадион в Чжанцзякоу. Рядом с отведенной для прессы трибуной, за ленточкой, есть еще одна – для работников Международного олимпийского комитета и делегатов команд. На одном из рядов в одежде без знаков отличия сидит мужчина и ждет начала соревнований.

Фото: zakon.kz

Это легендарный лыжник Владимир Смирнов, обладатель первой в истории независимого Казахстана золотой медали Олимпийских игр и самый титулованный казахстанский спортсмен в зимних видах спорта.

– Владимир Михайлович, какими судьбами вы находитесь в олимпийском Пекине?

– Я принимаю участие в некоторых проектах Международного олимпийского комитета. В частности, среди проектов, которыми я занимался в последнее время, была подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года. Я работал в координационной комиссии МОК, готовили олимпийские трассы для лыжных гонок, биатлона, прыжков на лыжах с трамплина, горнолыжного и санного спорта, коньковых видов спорта. За шесть лет с того момента, как Пекин получил право провести эти Игры, работа была проделана очень большая. Результат, я считаю, очень хороший, объекты получились мирового класса, очень доступные. Единственный минус Пекина, Чжанцзякоу и Яньциня в том, что здесь нет натуральной зимы. Но организационный комитет постарался – сделали искусственный снег, настреляли его на трассы, и получились прекрасные условия для соревнований. Поэтому, я думаю, что организационный комитет заслужил высокую похвалу за ту подготовительную работу, которую провел. Сейчас осталось провести сами Олимпийские игры и получить окончательную оценку.

– Около недели назад здесь, в Чжанцзякоу, так заметало снегом, что ощущалась настоящая зимняя атмосфера. Этого мало для олимпийских соревнований?

– Конечно, мало. Для соревнований нужно, чтобы выпадало 30-50 см натурального снега, тогда будут идеальные условия. В ином случае приходится дополнять искусственным снегом. Здесь на трассы достаточно, никто не жалуется, но сопки, все окружение продуваются, дуют сильные ветра, несмотря на высаженные деревья.

Фото: Zakon.kz

– Я вернулся из Казахстана в 2014 году и с тех пор большую часть времени нахожусь в Швеции. А до этого времени я работал в Казахстане. В 1999 году я был избран членом МОК, был членом исполкома МОК, отработал положенный срок (по 2002-й год. – Прим. ред.), на данный момент там я никакие должности не занимаю, но состою в рабочих комиссиях МОК.

– Следите за нынешним поколением казахстанских лыжников?

– За всеми слежу, не только за лыжниками, но и за казахстанцами в других зимних видах спорта. Здесь, на Олимпиаде-2022, расстояния между спортивными объектами очень большие, и не удается посмотреть все соревнования с участием казахстанцев. Хотел попасть сегодня (6 февраля) на фристайл-могул, но из-за того, что потом назад не успею выехать, пришлось отложить визит. Болею за всех казахстанцев и думаю, что кто-то действительно сможет выиграть медаль. Буду очень рад этому.

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– К сожалению, в нынешней сборной Казахстана по лыжным гонкам сложно назвать спортсменов, показывающих тот уровень мастерства, который демонстрировали ранее вы. Стоит ли казахстанцам рассчитывать на появление новых звезд – спортсменов мирового класса?

– Я думаю, это естественный закономерный результат, потому что в последнее время мало уделяется внимания развитию лыжных видов спорта, не только лыжных гонок. Нужно делать акцент на молодежь, поднимать их для того, чтобы прививать культуру зимних видов спорта. Здесь без энергии изнутри и инициативы сверху очень тяжело развивать. Трассы нужно готовить, для этого нужны машины – ратраки, стадионы, а это, в свою очередь, требует финансовых вливаний, хороших инвестиций. Они есть, но их недостаточно, поэтому не хватает на всю республику. Нужно просто обширнее посмотреть на проекты развития зимних видов спорта.

Летние виды спорта намного проще развивать, в одном зале можно проводить сразу несколько видов – бокс, борьба, дзюдо, например. А в зимних видах спорта у каждого из них свои трассы, свои стадионы и критерии подготовки, все эти объекты содержать надо потом. Поэтому зимние виды спорта – более дорогостоящие, и развивать их непросто. Но это нужно делать, потому что это – здоровье нации, даже если кто-то не станет великим спортсменом, будет намного здоровее.

– На ваш взгляд, какого результата на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине можно ожидать от команд Казахстана в биатлоне и лыжных гонках?

– Я думаю, и в биатлоне, и в лыжных гонках у Казахстана очень хорошие шансы. В биатлоне Галина Вишневская может попасть в топ-10 при хороших условиях. В лыжных гонках, я думаю, Виталий Пухкало сможет хорошо выступить. Прошлый и позапрошлый сезоны он провел очень прилично, в этом сезоне – похуже, но на Олимпиаде-2022 у него есть шансы на достойное выступление, нужно только целенаправленно настроиться и подготовиться к стартам.

– Владимир Михайлович, если вам предложат поработать в Казахстане снова, согласитесь?

– Я никогда не отказывался. С большим удовольствием соглашусь, тем более, что это мне интересно, Казахстан – моя Родина, моя страна, знакомая культура, в которой я вырос. У меня преград нет, будет что-то интересное – обязательно рассмотрим.