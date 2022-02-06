Мощный циклон обрушился на Мадагаскар, есть погибшие

Как пишет lenta.ru, тропический циклон «Батсираи» обрушился на остров 5 февраля.

Сообщается, что 47 888 жителей были эвакуированы из-за рисков наводнений, их укрыли в специально созданных убежищах.

На восточном побережье Мадагаскара были зафиксированы проливные дожди, максимальная скорость ветра составляла 165 км/ч. Также отмечены значительные разрушения, включая обрушение зданий, отключение электроэнергии и наводнения.