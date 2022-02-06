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23:50 06.02.2022

Мощный циклон обрушился на Мадагаскар, есть погибшие

знак Фото: pixabay
Представитель властей островного государства Паоло Эмилио Рахолинариво сообщил о шести погибших, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, тропический циклон «Батсираи» обрушился на остров 5 февраля.

Сообщается, что 47 888 жителей были эвакуированы из-за рисков наводнений, их укрыли в специально созданных убежищах.

На восточном побережье Мадагаскара были зафиксированы проливные дожди, максимальная скорость ветра составляла 165 км/ч. Также отмечены значительные разрушения, включая обрушение зданий, отключение электроэнергии и наводнения.

Елена Беляева
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