Western Union откажется от переводов внутри России с 1 апреля

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам, сообщает РБК.

Решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма.

Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тысяч рублей (28,5 тысяч тенге). Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тысяч рублей до 7,5 тысяч долларов (от 285 тысяч тенге до 3,2 млн тенге).

Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. Американская компания имеет в России юридическое лицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории России.

По итогам 11 месяцев 2021 года физические лица отправили из России через системы денежных переводов 7,8 млрд долларов.