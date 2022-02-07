Спад заболеваемости COVID-19 за сутки наблюдается в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 366,

в Алматы – 1 146,

в Шымкенте – 19,

в Акмолинской области –288,

в Актюбинской области – 66,

в Алматинской области – 195,

в Атырауской области – 32,

в ВКО – 109,

в Жамбылской области – 61,

в ЗКО – 110,

в Карагандинской области – 295,

в Костанайской области – 298,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 345,

в СКО – 274,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев.

9 927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 473,

в Алматы - 1 613,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 1 015,

в Актюбинской области - 423,

в Алматинской области - 327,

в Атырауской области - 496,

в ВКО - 369,

в Жамбылской области - 30,

в ЗКО - 152,

в Карагандинской области - 2 860,

в Костанайской области - 547,

в Кызылординской области – 107,

в Мангистауской области - 290,

в Павлодарской области - 613,

в СКО - 491,

в Туркестанской области - 121.

Всего в стране выздоровело 1 166 908 человека от COVID-19.