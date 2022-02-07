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07:53 07.02.2022

Спад заболеваемости COVID-19 за сутки наблюдается в Казахстане

Казахстан Covid-19 7 февраля Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 1173 заболевших меньше, чем днем ранее. В Алматы по-прежнему выявляют больше тысячи случаев за сутки. Всего 14 заболевших выявили в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 366,

  • в Алматы – 1 146,

  • в Шымкенте – 19,

  • в Акмолинской области –288,

  • в Актюбинской области – 66,

  • в Алматинской области – 195,

  • в Атырауской области – 32,

  • в ВКО – 109,

  • в Жамбылской области – 61,

  • в ЗКО – 110,

  • в Карагандинской области – 295,

  • в Костанайской области – 298,

  • в Кызылординской области – 20,

  • в Мангистауской области – 15,

  • в Павлодарской области – 345,

  • в СКО – 274,

  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев.

9 927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 473,

  • в Алматы - 1 613,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 1 015,

  • в Актюбинской области - 423,

  • в Алматинской области - 327,

  • в Атырауской области - 496,

  • в ВКО - 369,

  • в Жамбылской области - 30,

  • в ЗКО - 152,

  • в Карагандинской области - 2 860,

  • в Костанайской области - 547,

  • в Кызылординской области – 107,

  • в Мангистауской области - 290,

  • в Павлодарской области - 613,

  • в СКО - 491,

  • в Туркестанской области - 121.

Всего в стране выздоровело 1 166 908 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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