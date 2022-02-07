Спад заболеваемости COVID-19 за сутки наблюдается в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 366,
в Алматы – 1 146,
в Шымкенте – 19,
в Акмолинской области –288,
в Актюбинской области – 66,
в Алматинской области – 195,
в Атырауской области – 32,
в ВКО – 109,
в Жамбылской области – 61,
в ЗКО – 110,
в Карагандинской области – 295,
в Костанайской области – 298,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 345,
в СКО – 274,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев.
9 927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 473,
в Алматы - 1 613,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 1 015,
в Актюбинской области - 423,
в Алматинской области - 327,
в Атырауской области - 496,
в ВКО - 369,
в Жамбылской области - 30,
в ЗКО - 152,
в Карагандинской области - 2 860,
в Костанайской области - 547,
в Кызылординской области – 107,
в Мангистауской области - 290,
в Павлодарской области - 613,
в СКО - 491,
в Туркестанской области - 121.
Всего в стране выздоровело 1 166 908 человека от COVID-19.