08:13 07.02.2022
16 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
Количество лечащихся от КВИ пациентов стало ниже ста тысяч. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327+ и 1 188-), из них:
в стационарах – 9897;
на амбулаторном уровне – 85 618.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 453 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 155,
на аппарате ИВЛ – 96.
Фото: Минздрав РК