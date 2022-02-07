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08:13 07.02.2022

16 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 7 февраля Фото: Zakon.kz
Количество лечащихся от КВИ пациентов стало ниже ста тысяч. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327+ и 1 188-), из них:

  • в стационарах – 9897;

  • на амбулаторном уровне – 85 618.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 453 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 155,

  • на аппарате ИВЛ – 96.

Коронавирус Казахстан 7 февраля

Фото: Минздрав РК

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