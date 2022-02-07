16 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327+ и 1 188-), из них:

в стационарах – 9897;

на амбулаторном уровне – 85 618.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 453 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 155,

на аппарате ИВЛ – 96.