Турксибский район Алматы на две ночи останется без холодной воды

Жителям ряда домов в Турксибском районе на две ночи ограничат подачу холодной воды.

Так, по данным ГКП «Алматы су», с 22:00 8 февраля до 6:00 9 февраля не будет холодной воды в контуре улиц Великолукская – Жансугурова – Сокольского – Палладина – Егорова.

Кроме того, с 22:00 9 февраля до 6:00 10 февраля будут отключены от подачи холодной воды жилые дома, расположенные в контуре улиц Жансугурова –Сокольского – Палладина – Запорожская.