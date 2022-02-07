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09:24 07.02.2022

Турксибский район Алматы на две ночи останется без холодной воды

отключение воды Фото: pixabay
Ряд зданий в Турксибском районе Алматы на две ночи отключат от холодной воды. Такие ограничения вводятся для подключения нового водопровода, сообщает Zakon.kz.

Жителям ряда домов в Турксибском районе на две ночи ограничат подачу холодной воды.

Так, по данным ГКП «Алматы су», с 22:00 8 февраля до 6:00 9 февраля не будет холодной воды в контуре улиц Великолукская – Жансугурова – Сокольского – Палладина – Егорова.

Кроме того, с 22:00 9 февраля до 6:00 10 февраля будут отключены от подачи холодной воды жилые дома, расположенные в контуре улиц Жансугурова –Сокольского – Палладина – Запорожская.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к действующей системе водоснабжения.ГКП «Алматы су»
Анастасия Московчук
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