09:39 07.02.2022
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата МНЭ РК
Фото: primeminister.kz
Арман Джумабеков, руководивший аппаратом Министерства национальной экономики РК, освобожден от должности, передает Zakon.kz.
Приказом министра МНЭ РК Джумабеков Арман Даирович освобождается от должности руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.Пресс-служба премьер-министра РК
Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.
Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.
В разные годы работал в Налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии премьер-министра РК, Администрации президента РК.
В 2018-2019 годы — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.
В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК.
С января 2021 года являлся руководителем аппарата МНЭ РК.