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Законодательство РК
09:39 07.02.2022

Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата МНЭ РК

Арман Джумабеков, должность, мнэ, освобождение Фото: primeminister.kz
Арман Джумабеков, руководивший аппаратом Министерства национальной экономики РК, освобожден от должности, передает Zakon.kz.
Приказом министра МНЭ РК Джумабеков Арман Даирович освобождается от должности руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.Пресс-служба премьер-министра РК

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

В разные годы работал в Налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии премьер-министра РК, Администрации президента РК.

В 2018-2019 годы — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.

В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 года являлся руководителем аппарата МНЭ РК.

Динара Халдарова
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