Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 7 февраля

Представители Казахстана выступят в конькобежном спорте и биатлоне. Первыми начнут свои состязания конькобежки Екатерина Айдова и Надежда Морозова. Девушки поспорят за медали на дистанции 1500 метров, начало финальных забегов в 14:30 (по времени Нур-Султана).

Затем в 15:00 свое мастерство в индивидуальной гонке на 15 километров среди женщин продемонстрирует биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко.

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