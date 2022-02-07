Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:47 07.02.2022

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 7 февраля

Олимпиада-2022 Выступление Казахстана Фото: Instagram/beijing2022
7 февраля в Пекине казахстанские атлеты выйдут на старт по двум видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Представители Казахстана выступят в конькобежном спорте и биатлоне. Первыми начнут свои состязания конькобежки Екатерина Айдова и Надежда Морозова. Девушки поспорят за медали на дистанции 1500 метров, начало финальных забегов в 14:30 (по времени Нур-Султана).

Затем в 15:00 свое мастерство в индивидуальной гонке на 15 километров среди женщин продемонстрирует биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.

Куандык Шынасилов
Пекин-2022
В Алматы задержан Ермек Нарымбаев
06.02.2022
Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки
06.02.2022
Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
06.02.2022
Рахмонов получит 40 миллионов тенге за победу на UFC Vegas 47
06.02.2022
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Главная Топ LIVE Все