Президент Гондураса заразилась COVID-19

Сиомара Кастро уточнила, что переносит болезнь легко.

Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня – положительный. Обследование показало незначительные симптомы, – написала Кастро в микроблоге.

Кроме того, она отметила, что продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

По данным издания ТАСС, с начала пандемии в республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения. 10,5 тыс. человек умерли от последствий СОVID-19.

Сиомара Кастро является президентом Гондураса с 27 января 2022 года.