10:15 07.02.2022
Президент Гондураса заразилась COVID-19
Фото: instagram.com/xiomaracastroz
Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.
Сиомара Кастро уточнила, что переносит болезнь легко.
Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня – положительный. Обследование показало незначительные симптомы, – написала Кастро в микроблоге.
Кроме того, она отметила, что продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.
По данным издания ТАСС, с начала пандемии в республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения. 10,5 тыс. человек умерли от последствий СОVID-19.
Сиомара Кастро является президентом Гондураса с 27 января 2022 года.