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10:15 07.02.2022

Президент Гондураса заразилась COVID-19

президент объявила о заражении коронавирусом Фото: instagram.com/xiomaracastroz
Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.

Сиомара Кастро уточнила, что переносит болезнь легко.

Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня – положительный. Обследование показало незначительные симптомы, – написала Кастро в микроблоге.

Кроме того, она отметила, что продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

По данным издания ТАСС, с начала пандемии в республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения. 10,5 тыс. человек умерли от последствий СОVID-19.

Сиомара Кастро является президентом Гондураса с 27 января 2022 года.

Анастасия Московчук
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