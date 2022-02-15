Где казахстанцам получить кредит без залога и комиссий

Комиссии, высокие ставки, требования в залоге могут сделать стоимость кредита неоправданной.

Например, банк ВТБ (Казахстан) не взымает с казахстанцев плату за оформление, облуживание и выдачу займа. Более того, банк увеличил максимальную сумму кредита до 6 млн тенге, а срок выплаты до семи лет.

Оформить заем в ВТБ можно по комфортной ставке от 15% годовых (ГЭСВ 16,1%) и получить кешбэк в размере 9% от суммы выплаченного вознаграждения банку, при соблюдении условий договора.

Мы заинтересованы не только в комфорте клиента при сотрудничестве с банком, но и в поощрении ответственных заемщиков. Выплачивая кредит в ВТБ без просрочек и предварительного погашения более четырех лет, клиент может вернуть часть суммы вознаграждения банка обратно. Это дисциплинирует и стимулирует заемщиков к тщательному планированию своих бюджетов и тем самым является нашим вкладом в повышение финансовой грамотности в Казахстане. Алия Бергарипова, управляющий директор Департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Казахстан)

Подать заявку на кредит можно на сайте банка.

Для консультации звоните на номер 5050 (бесплатно с мобильного).

Банк ВТБ (Казахстан) входит в международную финансовую группу ВТБ. Филиалы банка расположены во всех регионах страны, центральный офис – в городе Алматы.

* Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.