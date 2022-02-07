Передать долю уставного капитала в доверительное управление можно на egov.kz
По информации АО «Национальные информационные технологии», услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно.
С помощью новой услуги также можно передать долю уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление.
Для того, чтобы воспользоваться новой услугой «Передача доли уставного капитала в доверительное управление», необходимо зайти на портал «Электронного правительства».
Далее пользователь:
авторизуется на портале;
инициирует заказ услуги онлайн;
выбирает подуслугу;
заполняет обязательные поля;
проходит автоматические проверки;
прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуги);
подписывает заявку при помощи электронно-цифровой подписи;
направляет заявку в информационную систему госорганов.
Срок оказания услуги составляет не более трех рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления.
Удобство новой услуги в том, что, не выходя из дома, можно онлайн передать долю юридического лица. Совместно с услугодателем мы прорабатываем сокращение сроков получения услуги. Благодаря тесной работе с МЦРИАП РК, цифровая трансформация упрощает и улучшает многие бизнес-процессы как для граждан, так и для бизнеса.Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин
Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ.