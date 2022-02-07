Передать долю уставного капитала в доверительное управление можно на egov.kz

По информации АО «Национальные информационные технологии», услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно.

С помощью новой услуги также можно передать долю уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой «Передача доли уставного капитала в доверительное управление», необходимо зайти на портал «Электронного правительства».

Далее пользователь:

авторизуется на портале;

инициирует заказ услуги онлайн;

выбирает подуслугу;

заполняет обязательные поля;

проходит автоматические проверки;

прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуги);

подписывает заявку при помощи электронно-цифровой подписи;

направляет заявку в информационную систему госорганов.

Срок оказания услуги составляет не более трех рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления.

Удобство новой услуги в том, что, не выходя из дома, можно онлайн передать долю юридического лица. Совместно с услугодателем мы прорабатываем сокращение сроков получения услуги. Благодаря тесной работе с МЦРИАП РК, цифровая трансформация упрощает и улучшает многие бизнес-процессы как для граждан, так и для бизнеса. Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин

Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ.