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Законодательство РК
10:27 07.02.2022

Передать долю уставного капитала в доверительное управление можно на egov.kz

получение госуслуги Фото: egov.kz
Владельцы доли уставного капитала в бизнесе имеют возможность передать свою долю в доверительное управление на портале электронного правительства egov.kz, сообщает Zakon.kz.

По информации АО «Национальные информационные технологии», услуга доступна для юридических и физических лиц и оказывается бесплатно.

С помощью новой услуги также можно передать долю уставного капитала в доверительное управление, изменить сроки передачи доли и отозвать передачу в доверительное управление.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой «Передача доли уставного капитала в доверительное управление», необходимо зайти на портал «Электронного правительства».

Далее пользователь:

  • авторизуется на портале;

  • инициирует заказ услуги онлайн;

  • выбирает подуслугу;

  • заполняет обязательные поля;

  • проходит автоматические проверки;

  • прикрепляет документы (согласно выбранной подуслуги);

  • подписывает заявку при помощи электронно-цифровой подписи;

  • направляет заявку в информационную систему госорганов.

Срок оказания услуги составляет не более трех рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления.

Удобство новой услуги в том, что, не выходя из дома, можно онлайн передать долю юридического лица. Совместно с услугодателем мы прорабатываем сокращение сроков получения услуги. Благодаря тесной работе с МЦРИАП РК, цифровая трансформация упрощает и улучшает многие бизнес-процессы как для граждан, так и для бизнеса.Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин

Результатом услуги для граждан будет получение уведомления об оказании услуги либо мотивированный отказ.

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