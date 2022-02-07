В горах Алматы лавиноопасно – ДЧС

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения информирует жителей и гостей Алматы, что в бассейнах рек Улкен и Киши, из-за неустойчивого снежного покрова, 7 февраля возможен сход снежных лавин. ДЧС Алматы

В ведомстве рекомендуют не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход лавин, и быть осторожнее в горах.

Кроме того, в департаменте по ЧС призвали соблюдать меры безопасности и воздержаться от похода в горы, рекомендовав следующие правила: