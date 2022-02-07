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10:29 07.02.2022

В горах Алматы лавиноопасно – ДЧС

сход лавин Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе снежных лавин в близлежащих горах, передает Zakon.kz.
Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения информирует жителей и гостей Алматы, что в бассейнах рек Улкен и Киши, из-за неустойчивого снежного покрова, 7 февраля возможен сход снежных лавин. ДЧС Алматы

В ведомстве рекомендуют не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход лавин, и быть осторожнее в горах.

Кроме того, в департаменте по ЧС призвали соблюдать меры безопасности и воздержаться от похода в горы, рекомендовав следующие правила:

  • в случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды;

  • если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне;

  • если вы уже в горах, будьте внимательными и следите за изменением погодных условий;

  • если вы заметили на склонах подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

  • не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

  • в рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

  • ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;

  • крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Оксана Житникова
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