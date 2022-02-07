В горах Алматы лавиноопасно – ДЧС
Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения информирует жителей и гостей Алматы, что в бассейнах рек Улкен и Киши, из-за неустойчивого снежного покрова, 7 февраля возможен сход снежных лавин. ДЧС Алматы
В ведомстве рекомендуют не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход лавин, и быть осторожнее в горах.
Кроме того, в департаменте по ЧС призвали соблюдать меры безопасности и воздержаться от похода в горы, рекомендовав следующие правила:
в случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды;
если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне;
если вы уже в горах, будьте внимательными и следите за изменением погодных условий;
если вы заметили на склонах подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;
не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;
в рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;
ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;
крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.