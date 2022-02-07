Казахстанцам напомнили о правилах хранения гражданского оружия

Как напомнили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, в соответствии с Законом РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», хранение зарегистрированного оружия осуществляется строго по месту жительства владельца в прочно прикрепленном к полу или к стене металлическом сейфе с толщиной стенок не менее 3 мм и обязательным внутренним замком на двери.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В городах и в поселках, находящихся на административной территории города, место постоянного проживания владельца оружия (квартира, частный дом) оборудуется сертифицированной системой охраны (сигнализацией, имеющей возможность передачи сигнала тревоги на мобильный телефон владельца или членов его семьи), устойчивой от электросети, и дублирующего источника электропитания. Пресс-служба ДП ВКО

В связи с этим, как разъяснили в ведомстве, в рамках программы МВД РК по противодействию кражам на территории ВКО, жители региона могут сдать свое оружие на временное хранение в территориальный орган внутренних дел, если вдруг выезжают «в длительные командировки или отпуск, на учебу или лечение».

В ведомстве также рассказали о процедуре сдачи оружия на временное хранение в ОВД.

Заполняется заявление установленного образца, в котором указывается срок хранения (срок не ограничен, услуга бесплатная), далее сотрудником полиции в присутствии владельца производится осмотр оружия, которое в дальнейшем опечатывается и сдается в камеру хранения. В любое удобное рабочее время по заполненному вновь заявлению оружие возвращается. Пресс-служба ДП ВКО

В областном департаменте полиции напомнили, что «не допускается развешивание оружия на стенах жилых комнат, ношение и перевозка оружия в открытом незачехленном виде, а также передача оружия другому лицу».

Согласно ст. 484, ч. 1 КоАП РК, за нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему, предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, в случае оплаты адмштрафа в течение семи дней — 5 МРП. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в 20 МРП.

1 МРП = 3063 тенге