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Казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах

Казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 11:28 Фото: Telegram/PR_KTZh
В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить казахстанским пассажирам о правилах перевозки животных в поездах, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 2 мая 2024 года сказано, что в пассажирских поездах разрешено перевозить только домашних питомцев, их количество не должно превышать двух (кошек, собак, птиц).

Кроме того, перевозка домашних животных и птиц разрешается только при наличии соответствующих ветеринарных паспортов или справок. Их необходимо предъявить при посадке в поезд.

"Для проезда в пассажирском поезде с животным необходимо выкупить полностью купе, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров от возможных аллергических реакций. Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Также специалисты подчеркивают, что ответственность за своих питомцев несут исключительно хозяева:

"Они должны держать их в (клетке, ящиках, корзинах), контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить и убирать за своим четвероногим другом".

На крупных собак должны быть надеты намордник и поводок.

Примечательно, что при путешествии с крупной собакой действует тариф за багаж, рассчитываемый по ее весу. Крупные собаки размещаются исключительно в нерабочем тамбуре первого вагона. Владелец питомца несет полную ответственность за его сопровождение и безопасность во время поездки.

"Собака-поводырь, сопровождающая своего незрячего хозяина, может находиться в любом типе вагона. За нее не взимается дополнительная плата", – уточнили в пресс-службе.

Стоит запомнить, что с животными не разрешено входить в вагоны-рестораны. Угрожающих жизни и здоровью пассажиров и работников поезда животных перевозить нельзя.

В конце 2023 года сообщалось, что в Казахстане изменят правила перевозки пассажиров и животных в самолетах.

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