Казахстан попал в рейтинг стран с худшим воздухом

Как уточняют исследователи еnergyprom.kz, открывают рейтинг самых загрязненных стран Камерун, Монголия и Мьянма.

Замыкает список Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.

Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше – в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси, – говорится в публикации.

Эксперты пояснили, что по итогам двенадцати месяцев 2021 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды Казахстана, выросли на 4,3% (до 163,9 млрд тенге).

Наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области. Наименьший — в Алматинской области.