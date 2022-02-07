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10:40 07.02.2022

Казахстан попал в рейтинг стран с худшим воздухом

рейтинг загрязнения городов Фото: Zakon.kz
В рейтинге стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115 в мире. Индекс загрязнения составил 73,4. По данным аналитиков, чем больше индекс, тем хуже ситуация, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют исследователи еnergyprom.kz, открывают рейтинг самых загрязненных стран Камерун, Монголия и Мьянма.

Замыкает список Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.

Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше – в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси, – говорится в публикации.

Эксперты пояснили, что по итогам двенадцати месяцев 2021 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды Казахстана, выросли на 4,3% (до 163,9 млрд тенге).

Наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области. Наименьший — в Алматинской области.

Анастасия Московчук
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