10:40 07.02.2022
Казахстан попал в рейтинг стран с худшим воздухом
Фото: Zakon.kz
В рейтинге стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115 в мире. Индекс загрязнения составил 73,4. По данным аналитиков, чем больше индекс, тем хуже ситуация, сообщает Zakon.kz.
Как уточняют исследователи еnergyprom.kz, открывают рейтинг самых загрязненных стран Камерун, Монголия и Мьянма.
Замыкает список Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше – в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси, – говорится в публикации.
Эксперты пояснили, что по итогам двенадцати месяцев 2021 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды Казахстана, выросли на 4,3% (до 163,9 млрд тенге).
Наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области. Наименьший — в Алматинской области.