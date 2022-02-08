Смартфон отключился на морозе — что делать?

На морозе мерзнут не только наши руки, но и смартфоны. Несмотря на то, что с каждым годом технологии развиваются, полностью решить проблему замерзания и зависания смартфонов на холоде еще не удалось. Некоторые гаджеты устойчивы к холодному воздуху, а некоторые – еще нет.

Использование мобильного телефона на холоде вызывает затруднения: он начинает зависать, а то и вовсе отключается.

По словам экспертов, чтобы телефон не переохлаждался, необходимо класть его во внутренние карманы куртки или носить в чехле. Также не рекомендуется пользоваться им, переписываться или разговаривать по телефону.

Если гаджет все-таки отключился, то не нужно пытаться включить его или же ставить на зарядку сразу – на холоде внутри телефона может образоваться конденсат, а зарядка приведет к полной поломке устройства.

Также специалисты отметили, что дышать на телефон или отогревать его (теплым воздухом) тоже не следует – конденсат может окислить контакты, и телефон выйдет из строя.

Самый надежный вариант, если у вас отключился телефон на морозе – оставить его выключенным в комнатной температуре до тех пор, пока он не прогреется, а затем – подключить к зарядному устройству. Телефон сам включится через несколько минут.

Если же телефон промок, то можно высушить его силикагелем (высушенным гелем), который можно найти внутри коробок с обувью (маленькие шарики в пакетиках). Он впитает воду снаружи и внутри смартфона.

Желательно заранее и максимально полно зарядить свой телефон – так, чтобы даже при охлаждении его показатели не достигли порога отключения.

Если вы часто находитесь на морозе, то лучше приобрести внешний аккумулятор, чтобы можно было носить его с собой и, при необходимости, подзаряжать им смартфон.