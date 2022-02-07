Тенге продолжает укрепляться

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432,3-433,9 тенге, евро – по 494-496,5 тенге, российские рубли – по 5,7-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 7 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,31%, составив 92,02 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,25% — до 93,50 доллара за баррель.