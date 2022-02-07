Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:26 07.02.2022

Тенге продолжает укрепляться

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,92 тенге, снизившись на 0,92 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432,3-433,9 тенге, евро – по 494-496,5 тенге, российские рубли – по 5,7-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 7 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,31%, составив 92,02 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,25% — до 93,50 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки
06.02.2022
Рахмонов получит 40 миллионов тенге за победу на UFC Vegas 47
06.02.2022
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Задержание Ермека Нарымбаева прокомментировал адвокат
06.02.2022
Эрдоган ответил Токаеву на пожелания выздоровления
06.02.2022
Главная Топ LIVE Все