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Законодательство РК
11:29 07.02.2022

20 тонн саксаула пытались вывезти из Жамбылской области

дерево Фото: pixabay
Жамбылскими полицейскими задержан мужчина, пытавшийся перевезти 20 тонн краснокнижного растения через границу Казахстана, передает Zakon.kz.
1 февраля в автодорожном пункте пропуска «Карасу» Кордайского района сотрудниками УМПС ДП Жамбылской области совместно с военнослужащими в/ч 2038 пс КНБ РК в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» задержан мужчина, перевозивший незаконно вырубленную и запрещенную к использованию древесину (саксаул). Пресс-служба ДП Жамбылской области

Задержанным оказался 33-летний житель Шымкента. Он дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 339, ч. 1 УК РК. Вещественное доказательство в количестве 20 тонн саксаула изъято. Назначена судебно-биологическая экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В департаменте полиции напомнили, что саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения, все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.

Оксана Житникова
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