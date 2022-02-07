20 тонн саксаула пытались вывезти из Жамбылской области

1 февраля в автодорожном пункте пропуска «Карасу» Кордайского района сотрудниками УМПС ДП Жамбылской области совместно с военнослужащими в/ч 2038 пс КНБ РК в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» задержан мужчина, перевозивший незаконно вырубленную и запрещенную к использованию древесину (саксаул). Пресс-служба ДП Жамбылской области

Задержанным оказался 33-летний житель Шымкента. Он дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 339, ч. 1 УК РК. Вещественное доказательство в количестве 20 тонн саксаула изъято. Назначена судебно-биологическая экспертиза. Пресс-служба ДП Жамбылской области

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В департаменте полиции напомнили, что саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения, все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.