17 миллионов тенге похитили у учителей в Туркестанской области

В Шардаринский РОП поступило сообщение по факту незаконного перечисления крупной суммы денег со счетов нескольких школ Шардары. Мошенник перевел заработную плату учителей на чужой счет.

Данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления полицейские сразу же приступили к розыску злоумышленников. Пресс-служба ДП ТО

Стражи порядка в течение суток установили подозрительный счет и личность его владельца. Выяснилось, что подозреваемый находится в городе Алматы. Мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции.

Как стало известно, молодой человек ранее работал в сфере финансов. В сентябре прошлого года он уволился с работы и уехал в Алматы. Став безработным, мужчина решил заработать незаконным путем. Воспользовавшись личными данными, он перевел заработную плату более 40 учителей на свой счет. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 17 млн тенге. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъято около 1,5 млн тенге.