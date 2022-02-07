Финпирамиды активизировались и вовлекают людей, которые верят в «сказки» – МВД

Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в «сказки» получения легкого и быстрого дохода. Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Спрос рождает предложение. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

По его словам, финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций, а в своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и так далее.

Он добавил, что мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

На брифинге уточнили, что активную работу финансовые пирамиды проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Как работает финансовая пирамида? Мошеннику нужно найти несколько участников и пообещать им удвоить доход. Взамен участники должны привести еще как минимум двоих, а также внести небольшой денежный взнос. В итоге суммы взносов становятся астрономическими, и на этом этапе все «ломается». Мошенник покидает страну с большим кушем, а горе-инвесторы пишут заявления в правоохранительные органы, понимая, что деньги уже не вернуть. Санжар Адилов

Глава следственного департамента уточнил, что финансовые пирамиды имеют маленький срок жизни, рано или поздно мошеннические схемы «лопаются», принося многим людям крупные убытки, так как вернуть вложенные в такие структуры средства практически невозможно.

Он объяснил, что единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид.